Aurélie BERBIGIER

Production de spectacles et festivals en Europe pour le Groupe Juste pour rire.



Projets 2014/2015 :

- Arturo BRACHETTI et le Comedy Majik Cho au Théâtre du Palais Royal à Paris et en tournée ;

- Stéphane ROUSSEAU au Théâtre du Palais Royal à Paris et en tournée ;

- KERMEZZO(O) Bruxelles - 1ère édition du 10 avril au 02 mai 2015 ;

- KERMEZZO(O) Romans - 1ère édition du 25 juin au 03 juillet 2015 ;

- Festival Juste pour Lyon - du 28 septembre au 08 octobre 2015



Mes compétences :

Assistante Communication

Attachée de presse

Chargée de communication

Chef de projet

Communication

Mécénat

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Responsable communication

Gestion de projet

Production