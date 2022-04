Aurélie BERGER

Titulaire du BPJEPS Activités Gymniques de la Forme et de la Force, j'ai également suivi un cursus universitaire en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (S.T.A.P.S)



J'ai suivi différentes formations durant mon apprentissage: dans les écoles, les crèches, les associations, certifications instructeur LES MILLS (Body Attack, Body Pump , CX-Worx et Grit Series).



Jeune et dynamique, vos objectifs et votre bien-être sont mes challenges. J'établis pour vous un bilan sportif et alimentaire ainsi qu'un programme adapté à vos objectifs, votre profil et votre motivation!



Je peux établir pour vous également un plan alimentaire qui accompagne le programme sportif, pour être sûr d'atteindre vos objectifs.



Après 13 ans de danse, je suis capable de vous donner des cours privés selon votre demande (danse pour un mariage, pour des soirées, pour vous).



A l'intérieur comme à l'extérieur, je vous accompagne dans un entrainement personnalisé pour vous garantir des résultats durables. Je peux coacher aussi à distance, via internet, en planifiant régulièrement des rendez vous téléphoniques et visuels.



Mes compétences :

Relations clients

Rigueur

Organisation professionnelle

Coaching sportif

Dynamisme

Communication

Autonomie