Aurelie BERNARD

Après un stage de fin d'études (6 mois) en tant que chargée de projet événementiel chez Editialis, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que chargée/chef de projet événementiel.



J'ai intégré l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Poitiers en Master Administration des Entreprises (MAE) suite à l'obtention du Master Organisations Sportives effectué dans cette même université.



Mon cursus universitaire m'a permis d'avoir des compétences générales et opérationnelles en management (gestion de projet, contrôle de gestion, comptabilité financière et fiscalité, économie, droit, marketing, communication, gestion des ressources humaines). Cette formation polyvalente a développé ma faculté d'adaptation et mon ouverture d'esprit.