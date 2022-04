Aurélie BERNARD

Volontaire, dynamique, rigoureuse avec un bon sens du contact, j'aime travailler dans la gestion des Ressources Humaines car c'est gérer le capital humain de l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word, PowerPoint, Exel

Acceuil du public

Mener des audit et mettre en place des plans d'act

Former aux techniques de recherche d'emploi

Suivi des dossiers (emploi, stage, alternant)

Etablir des contrats de travail et des avenants

Réaliser des rapports d'analyse et synthèse

Tri des CV et préparer les entretiens d'embauche

Habilitations nucléaire et industrielle

Rédaction de divers courriers

Mise en place et étude de tableaux de bord