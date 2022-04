Aurélie BERTEAU

BAC STI génie mécanique productique : Usinage sur tour, fraiseuses, centres d'usinages (commande numérique ou conventionnelle)



DUT Science et génie des matériaux : Etude et Caractérisation physique, chimique et mécanique des matériaux (métaux, polymères, composites...) et stage de fin d'études chez Snecma propulsion solide durant 3 mois pour une étude sur les matériaux composites.



Après mon diplôme, je suis entrée chez Zimmer spine en 2007 en tant qu'aide contrôleur qualité (contrôle série des dispositifs médicaux).Première expérience professionnelle, j'ai pu grâce à ma motivation, parvenir au poste de contrôleur qualité senior, enrichir mon expérience dans le domaine de la qualité et me diversifier pour aujourd'hui superviser une équipe de 4 contrôleurs.



Mes compétences :

Conformité

Contrôle qualité

Industrie pharmaceutique

Non conformité

Qualité