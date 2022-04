Aurelie Berthe NGO NONGA

Je suis NGO NONGA AURELIE BERTHE. Camerounaise d'origine, j'ai effectué des études en droit privé francophone. J 'ai obtenu un Master en Droit des Affaires et de l'Entreprise. J'ai par la suite été formée dans un Centre international où j'ai obtenu un certificat d'expert en décentralisation, option développement local et coopération internationale décentralisée. J"ai parallèlement effectué une formation en observation électorale sanctionnée par un certificat d'aptitude à l'observation électorale.

Dynamique, ambitieuse et sociable, j'aime le travail d'équipe et une collaboration franche avec mes partenaires.







Mes compétences :

Développement local

Observation électorale

Droit des affaires