Aurélie BERTOLI

Dynamique, autodidacte et patiente, je souhaiterais rejoindre une équipe ou une société afin d'apporter mes

connaissances dans un large domaine informatique et mes compétences de Support technique et réseaux.



Mes compétences :

Support technique

Sécurisation réseau

Administration réseaux

Administration système

Web design

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Ethernet

Dynamic Host Control protocol

Technical support

Phone troubleshooting

Manage a Network Load Balancing

Windows 2008r2

Wi-Fi

VMware

TCP/IP

System Administration

Remote support

OSPF (Open Shortest Path First)

Networking

Nagios monitoring

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Access

LDAP

HTTP

FTP

EAP

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

Cascading Style Sheets

Android

Adobe Photoshop

Active Directory

Microsoft Windows Server

Exchange 2013

Hyper-V