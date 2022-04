Aurelie BESSOND

Conception - Création graphique - Impression tout support



Logo - Flyer - Affiche - Site Internet - Objets et sticker personnalisés - Plaquette - Brochure - Cartes de visite...

Infographiste basée en Haute Savoie, avec une clientèle sur tout le territoire.



A votre écoute, disponible et professionnelle, je m’occupe de votre communication visuelle (Logos, flyers, affiches, cartes de visites, plaquettes, menus, cartes de restaurant, dépliants, set de table, site Internet…) en vous accompagnant du devis au projet fini et jusqu’à l’impression et la livraison selon vos besoins.





De la création à l'impression...

Grafik Communication vous propose aussi l'impression de vos supports de communication avec des tarifs avantageux. Un seul interlocuteur pour vous satisfaire et faire aboutir vos projets.



Un besoin, un projet, n’hésitez pas à me faire part de vos demandes de devis.



Aurélie Bessond

06 31 42 87 57

contact@grafik-communication.fr

www.grafik-communication.fr



Mes compétences :

Communication

Création

Création graphique

Internet

Site internet

Design graphique