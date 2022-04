Aurélie BIANCARDINI

De nature souriante et agréable, précise dans la réalisation de mes tâches et missions confiées , je possède également un grand sens de l'organisation.

Efficacité et rigueur sont au rendez vous :-)



Actuellement en poste de Responsable Réservations au Grand Hôtel Roi René Mgallery by Sofitel, je participe continuellement à faire progresser le chiffre d'affaire et je relève tous les challenges possibles pour y parvenir !

J'assure la coordination des services réception et étage chaque jour d'activité.

Il m'est également possible lors de déplacements commerciaux, de vendre et valoriser ma marque lors d'échanges avec de futurs clients.



Mes compétences linguistiques me permettent d'échanger avec aisance lors de rendez vous commerciaux, échanges téléphoniques et mails.



Je souhaite continuer à développer mes compétences dans le secteur de l'hôtellerie qui est pour moi une véritable passion.

Toujours prête à relever de nouveaux défis et challenges !



Mes compétences :

Maitrise des logiciels hôteliers et reservations

Efficacité et rapidité

Aisance relationnelle

Compétences managériales

Pack office (word, excel..)

Initiation RM