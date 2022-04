Aurelie BLANC BOSSET

Voici les quelques mots clés pour définir mon parcours :

-Spécialiste du développement commercial sur le marché des professionnels de la santé

-Création et management du réseau commercial

-Totalement autonome pour developper un secteur



Tempérament developpeuse et pugnace il me tarde de reprendre une mission

je suis à l'écoute de toute offres sur le marché



Aurelie



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Cosmétique

dynamique

Ecoute

OTC

Réactive

Tiers payant

Vente