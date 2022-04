Aurélie BLANCHET

Je suis psycho-praticienne en Maïeusthésie, un accompagnement thérapeutique basé sur l'accueil et la reconnaissance de l’être dans son vécu, au travers de la rencontre puis la réintégration de parts de soi en attente de réhabilitation.



Une approche thérapeutique simple et efficace, permettant d'apaiser ses blessures du passé, avec pragmatisme et bienveillance.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Psychothérapie

Thérapie individuelle