Aurelie BLANQUET DELAHAYE

Titulaire d'une licence européenne en Tourisme et forte d'une expérience professionnelle de treize ans au sein de l'aviation d'affaires, je suis à la recherche d'un emploi en qualité d'assistante administrative polyvalente.



Au cours de ces treize dernières années, j'ai appris notamment à tenir un accueil, gérer un standard téléphonique ainsi que les messages électroniques envoyés par nos clients. J'ai également une maîtrise totale de la réservation de déplacement.



Forte de ces expériences et désireuse de mettre à profit mes connaissances, je serai honorée de collaborer avec vous.



Ma forte adaptabilité, mon dynamisme et ma motivation sauront, je l'éspère vous convaincre.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Apple MacOS

Amadeus

Autonomie

Tourisme

Travail en équipe

Géographie

Management

Planification

Dynamisme

Organisation