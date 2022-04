Aurélie BLOND

Maquilleuse professionnelle, indépendante, je travaille pour les productions audiovisuelles, théâtre, photographes.

Je sais jouer de mes pinceaux, l'artistique et les effets spéciaux sont mes spécialités.

Mes réalisations bénéficient d'une touche personnelle fondée sur l'imagination et la création.

Dior, Yves St Laurent et Make Up Forever me font confiance.

Formatrice au métier de maquilleur professionnel au Studio 29 et l'école ATMA.



Mes compétences :

Aérographe

Maquillage

Effets spéciaux

Mode

Photographie

Cinéma

Artistique

Coiffure