De retour en France après avoir travaillé deux ans en Amérique du Nord en tant que commerciale, j'ai pu développer des compétences fortes dans les domaines des relations humaines, de l'organisation, du service à la clientèle, et de la formation. Je suis rigoureuse et organisée.



Aujourd’hui, je souhaite apporter mes compétences au sein d'une entreprise de premier plan.



Mes différentes expériences à l’étranger m’ont permis d’acquérir la maîtrise de l’anglais. Je souhaite, aujourd’hui, mettre à profit cet atout au sein de votre équipe.



Je suis mobile géographiquement et disponible immédiatement.



Aurélie Blot



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Communication

Développement de marché

Formation

International

Relation clientèle

Vente