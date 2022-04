Aurélie BONNET

Un crayon à la main depuis mon plus jeune âge, et un caractère forgé

de petits boulots en petits boulots depuis mes 14 ans. Écimage de maïs, récolte d’oignons, agent de service, animatrice, aide à domicile, adjoint technique, employée commerciale, serveuse, commis de salle, chef de rang, …, autant

de facettes dans mes boulots qui sont aujourd’hui le reflet de la multitude

de mes univers graphiques, de ma créativité, de ma curiosité et

de mon adaptation.

Toujours un œil ouvert sur ce qui s’est fait, se fait et se fera !



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Imagink

Acrobat Pro

Notions Wordpress

Final Cut

Adobe Creative Suite