Aurélie BONNIER

Technicienne de laboratoire au Centre Hospitalier de Carcassonne (contractuel pour le moment).



A l'écoute de toute proposition professionnelle (de préférence CDI + temps plein) dans mes domaines de compétences.



Ayant reçu des enseignements dans divers domaines et ayant utilisé de nombreuses méthodes d'analyses tant biologiques que chimiques, je suis capable de m'intégrer facilement dans un laboratoire et d'en comprendre le fonctionnement rapidement.



Travaille seule ET en équipe.



Mes compétences :

Microbiologie

Biochimie

CPG / HPLC

Microsoft Office

Biologie moléculaire

Communication

Rigueur

Agro-alimentaire