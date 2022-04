Aurélie BORLOTTI

Bonjour !

Je suis graphiste / webdesigner freelance dans l'Hérault et le Gard, et j'aimerai rencontrer d'autres confrères(soeurs) ou professionnel(le)s du secteur de la communication visuelle pour partager nos expériences, nos impressions... Enfin pour échanger, tout simplement !



Si mon travail vous plait, si vous recherchez les services d'un graphiste, ou si vous avez envie de dire bonjour, contactez-moi !



Je cherche en parallèle une activité de graphiste/infographiste/webdesigner en agence de communication, donc si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.



À très vite j'espère.



Mes compétences :

Dessin

Adobe Flash

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

CSS

Adobe Photoshop