Aurelie BOUCHET

Issue de formations et de plusieurs expériences en tant que collaboratrice darchitecte. Je vous propose mon savoir et mon expérience dans le secteur de larchitecture. Je peut réaliser pour vous tout types de plans et également les dossier administratif pour la déclaration de vos travaux.

Ma mission peut aller de la conception au dépôt du dossier de permis de construire. En passant par le relevé de mesure, le réagencement et bien autres tel que : déclaration de travaux, permis de construire, extension, surélévation, modification de façades, toiture, piscine, clôture...

Je peut également vous proposer mes services pour la mise aux normes de votre établissement recevant du public dans le cadre de sécurité incendie et de l'accessibilité handicapé pour tous types d'ERP.

Tous mes travaux sont couvert par l'assurance décennale et RC professionnelle.

N'hésitez pas a me contacter le 1er RDV et l'établissement du devis sont gratuit et sans engagement