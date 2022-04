Aurélie BOULANGER

Salariée d'une entreprise en joaillerie qui offre la possibilité aux particuliers de réaliser leurs bijoux sur mesure.

Expérience acquise: réalisation de bijoux de À a Z, réalisation de maquette en cire, reprise de fonte, réparation de bijoux, soudure chalumeau, soudure et autre utilisation du laser, gérer tout le Sav et les fournisseurs.

Expérience clientèle: savoir être à l'écoute du client, comprendre et cerner au mieux sa demande et ses attentes, lui proposer les meilleures possibilitées de création pour son projet de bijoux.