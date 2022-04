Jeune étudiante dynamique âgée de 20 ans, investie dans la qualité de mes travaux.

Ambitieuse, j'aime partir à l'aventure pour développer des connaissances et en apprendre plus sur les différentes cultures.

Grâce à mon cadre de vie personnel, j'ai développé mon esprit d'équipe et j'ai acquis une liberté créative au travers des responsabilités qui m'ont été attribué.