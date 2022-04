Aurélie BOURGEOIS

Spécialiste du recrutement, j'ai réellement trouvé ma voie dans ce métier d'accompagnement des entreprises et des Hommes.



Depuis plus de 9 ans je développe et améliore mes techniques de chasse de tête et de processus de qualification des postes et des candidats pour permettre à chacun de trouver chaussure à son pied !



J'intègre en 2008 un cabinet spécialisé en charge d'identifer les candidats (approche directe).

Ce premier pas dans le métier me permet de découvrir très vite mon envie d'accompagner les sociétés dans leur développement.



Je donne donc un véritable élan à ma carrière, et intégre le groupe SThree, holding de cabinets experts des domaines informatique, pharmaceutique, finance et ingénierie .



Pendant plus de 4 ans, je développe mes compétences commerciales et mes capacités traiter des missions de recrutement sensibles sur tout le territoire national en travaillant avec de véritables "role model".



En 2015, je décide de relever un nouveau challenge en devenant Responsable Commercial Région Rhône Alpes pour les Tickets Kadéos, émis par Edenred.



Mais le recrutement est mon métier. J'y reviens rapidement en intégrant Search and Selection, le cabinet d'approche directe issu de l'expérience du groupe Randstad, et me spécialise sur les fonctions supports, pour les entreprises basées à Lyon.



Langues de travail : Français, Anglais.



Mes compétences :

Grands Compte

Commercial

Recrutement cadres

Grands comptes /PME PMI / secteur public

International

Chasseur de têtes

Prospection

Recherche et Développement

Responsable grands comptes