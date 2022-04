Aurélie BRADU

Chef de projet en Systèmes d'information finance



Au sein de l'équipe TMA, je travaille sur plusieurs plateformes :

_ HFM/BFC consolidation statutaire

_ Hyperion Planing / Essbase : reporting budgétaire

_ ODI Oracle Data Intégrator : plateforme de transfert de données

_ FDQM Financial Data Quality Management : plateforme de transfert de données



Les missions sont également diverses :

_ Gestion des comptes clients

_ Administration et évolution des bases clients

_ Réalisation des documentations de paramétrages et de formation

_ Recette fonctionnelle

_ Transfert de compétences



Mes compétences :

HFM

FDM

ODI

Essbase

Planning

Consolidation

Finance

Reporting

Conseil