Aurélie BREMENT

Récemment diplômée je suis actuellement en recherche de mon premier emploi dans le secrétariat/assistanat.

Lors de ma formation, j’ai pu devenir polyvalente en abordant différents domaines comme celui de l’organisation, relation client et fournisseur, communication et plus particulièrement dans celui des Ressources Humaines. J’ai pu aussi me perfectionner dans les logiciels de la suite bureautique Office et dans la maitrise d’un logiciel PGI : Cegid.



Au sein de votre entreprise, je pourrais mettre en œuvre mes atouts : sens du contact, curiosité, motivation, organisation ainsi que mon sérieux et mon dynamisme. De plus, ce poste à vos côtés me permettrait d’acquérir de l’expérience et de mettre en oeuvre ce que j’ai vu en cours.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet