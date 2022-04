Mes compétences :

Assistanat de direction

Gestion des stocks et approvisionnement

Management de la qualité

Gestion administrative

Suivi commercial et administratif

Suivi des fournisseurs

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Gestion des achats

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

QHSE