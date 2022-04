Aurélie BRUGEILLES

Aujourd'hui formatrice bureautique indépendante, je donne des cours à domicile ou en entreprise auprès de professionnels et particuliers depuis quelques années (Word, Excel, prise en main Mac, InDesign...)



Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter.



Avant d'être formatrice, j'ai occupé pendant près de trois ans, un poste polyvalent au sein d’une petite agence de publicité. Mes différentes missions d’Assistante de Direction et de Communication, regroupaient, entre autres, la réalisation et le suivi de projets, l’élaboration de devis, la facturation et le recouvrement, la logistique des produits, la tenue des plannings ainsi que la rédaction des courriers administratifs et l’élaboration de bases de données variées. Enrichissant profondément mes connaissances des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, Ciel Gestion Commerciale, InDesign, ...



Etant associée d’une jeune société de plomberie, j’ai participé à l’élaboration du business plan, aux rendez-vous préliminaires avec l’expert comptable et à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat me permettant ainsi d’élargir mes compétences dans les domaines juridiques et de la fiscalité des entreprises.



Méthodique, déterminée, entière et passionnée, j’aime m’investir dans tout ce que j’entreprends. M’adapter à de nouveaux interlocuteurs n’est pas un obstacle, car j’ai une certaine aisance pour parler en public et une bonne élocution.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Normes rédactionnelles

Mac OS

Microsoft PowerPoint

CIEL Gestion commerciale

Microsoft Word

Gestion administrative

Microsoft Outlook

Ciel Compta

PC