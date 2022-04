Aurélie BRULARD

Je dispose de compétences en graphisme multimédia:

Adobe, Photoshop, Illustrator, notions In Design.Je parle l'anglais couramment, l'espagnol à un niveau intermédiaire et dispose de notions de russe.

Mes expériences au niveau artistique et culturel sont diverses:

Année 2009-2010: Co-gestion d'un atelier théâtral au sein du collège Pablo Neruda à Evreux.



Année 2009-2010: Membre fondateur et membre du comité de rédaction de l'association féministe Les Poupées en Pantalon (magazine féminin féministe).



Années 2006-2009: Master 2 recherche en Arts du spectacle au sein de l'Université Marc Bloch, Strasbourg. Mémoire intitulé Le théâtre militant gay et lesbien, des années 70 à nos jours, dirigé par Olivier Neveux.



Années 2006-2009: Fondatrice et présidente de l'association étudiante LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe), Over The Rainbow.



Années 2006-2007: Comédienne dans les créations théâtrales Aller-retour et Eveil, mises-en-scène d'Italo Panfichi.



Mes compétences :

Autonomie

Communication

Culture

Négociation

Relationnel

Théâtre