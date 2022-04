Aurelie BRUNEL

Passionnée de l’être humain et de l’étude de sa complexité, j’ai eu, très tôt, le projet de devenir psychologue. Progressivement, j’ai pris conscience de mes capacités d’empathie, d’écoute, de compréhension et le discernement. J’ai alors entrepris des études de psychologie à l’Université de Paris 5 et obtenu un Master professionnel en Psychologie Clinique et Psychopathologie - N° ADELI : 929306827.



Mon désir d’exercer cette profession s’est confirmé au cours de ma formation universitaire, des besoins observés, de mes expériences professionnelles dans lesquelles j’ai été confrontée à des tranches d’âge, des cultures et des problématiques variées : Centre Médico-Psycho-Pédagogique (enfants, ados), Foyers Sonacotra (familles migrantes), EHPAD (maisons de retraite), analyse de pratique en Collège-Lycée.



J’exerce en mettant l’accent sur une approche plus humaine, centrée sur le patient, en partenariat avec les médecins et autres professions du milieu médical et paramédical, mais aussi les écoles, pour effectuer un travail de qualité.







Mes compétences :

Stress post traumatique

Dépressions

Burnt out

Troubles du comportement alimentaire

Gestion du stress

Addictions : cannabis, cigarettes, écrans et porno

Abus sexuels

Troubles angoisse généralisée

Troubles bipolaires

Difficultés autour de la parentalité

Psychologie clinique et psychopathologie

Phobies sociales

Périnatalité

Troubles obsessionnels compulsifs

Accompagnement des malades et aidants/cancer

Psycholologie interculturelle

Psychologie transgénérationnelle

Sexothérapie

Thérapie de couple