Aurélie BUFFA

Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi après avoir obtenu mon diplôme de BTS Assistant de Gestion PME/PMI en Juin 2017.



Je suis une personne organisée, rigoureuse et autonome dans l'exécution de mon travail.



Je recherche principalement un poste dans le secteur tertiaire en Assistanat/Secrétariat, mais j'aime bien également le secteur du commerce et notamment le métier d'Employée commerciale.



Mes compétences :

Planifier des rendez-vous

Organiser des réunions et des visites de chantier

Orienter les personnes semon leur demande

Saisir des documents numériques

Concevoir un tableau de bord

Accueillir une clientèle

Renseigner un client

Accueil physique et téléphonique

Réaliser le suivi d'une commande

Etudier une demande client

Maitrise des outils bureautiques

Numériser un document

Réaliser un suivi d'activité