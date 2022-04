Aurelie BUZZI

Bonjour, je m'appelle Aurélie Buzzi , j'ai trois enfants. J'ai un niveau BEP, je suis rester chez Quadratus 7 ans au poste de l'assistance (standardiste ). Mais aujourd'hui je veux avancer dans la vie et faire ce que j'aime. Je suis pleine de volonté, très motivé , souriante, ponctuelle et je sais m'adapter rapidement à l'équipe. Madame, Monsieur, je reste à votre disposition pour plus de renseignement . Cordialement





Mlle BUZZI Aurélie