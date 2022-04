Aurélie CACHEN

“Au Pays des Merveilles” est né début 2018 avec des idées plein la tête et un cœur gros COMME CA ! Sa Mission est simple : Accompagner les parents de façon Bienveillante pour leur permettre de vivre au mieux leur Parentalité. Pour ce faire, une Infirmière Puéricultrice (Aurélie) mettra toutes ses connaissances et son expérience au bénéfice des Familles. Et c’est à travers des Ateliers divers et variés que l’APDM souhaite soutenir les Parents :

* Des Ateliers de Massage et de Portage

* Un suivi personnalisé de votre Chérubin afin de le mesurer, le peser et l’observer de manière individualisée

* Des Ateliers-Conseils concernant la Périnatalité

* Des Massages Prénataux pour chouchouter et soulager la Future Maman

* Des Ateliers spécifiques pour les Papas (un petit jeu ludique et hilarant ainsi qu’une journée de “formation” afin de devenir des Supers Papas)

* Des Cafés-Parents afin de discuter, partager et échanger autour d’une boisson chaude et de petits gâteaux

Pour satisfaire au mieux chaque Famille, TOUT est possible ; du Domicile ou dans le Local APDM, de manière individuelle ou en groupe, 1 seul atelier ou un package de plusieurs... Tout dépend de ce que vous désirez, chers Parents (et cher Bébé) !

Alors on vous attend “Au Pays des Merveilles”, lieu de Partage, de Conseils, de Bienveillance et de Bonne Humeur.

A très vite !