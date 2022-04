Aurélie CADEAU

Je suis de formation Master 1 en Information et Communication d’Entreprise effectué à l'Université Catholique de l'Ouest d'Angers et j’ai acquis des premières expériences dans des milieux diverses.

En effet, j’ai eu l’occasion de concevoir et mettre en application une enquête de satisfaction pour une structure institutionnelle, créer et réaliser des supports de communication divers pour une association et pour une entreprise privée. De plus, ayant travaillé chez France Télécom pendant 11 mois en tant que Conseillère en Clientèle, j’ai pu développer un véritable sens relationnel auprès de diverses populations comme des résidentiels de tous âges et catégories sociales et des professionnels.

J’ai fait le choix de découvrir ces différents univers et mode de fonctionnement afin d’apprendre et de comprendre les différents modes de communication et je souhaite aujourd’hui mettre mon expérience, ma créativité et mon enthousiasme au service d'une entreprise.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

À l'écoute des autres

autonome

communicative

Créative

dynamique

Ecoute

INTUITIVE

Réactive

Rigoureuse