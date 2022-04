Aurelie CAGIN

Forte de 10 ans d'expérience au sein de la caisse d'épargne je me sens aujourd'hui à même d'apporter mon savoir faire et mon expérience ailleurs

Dynamique,organisé et ayant le sens du commercial je suis aujourd'hui à même d'occuper Aussi bien des postes de gestionnaire en patrimoine que de management ou de formation.



Mes compétences :

Présentation de produits en réunion

Intervention régulière lors des réunions agence

Vente de produits financiers (CB/IARD/prévoyance /

Conseil en patrimoine et montage prêts immobilier