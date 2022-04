Aurélie CALAME

Je suis à la recherche d'un emploi en design, principalement dans le graphisme ou encore dans le domaine de la publicité. Mais je reste intéressée par le design produit ou d'espace car se sont des domaines que j'étudie également dans ma formation Designer à l'école Kedge Business School et qui me plaisent aussi.





Maîtrisant Photoshop, Illustrator et In Design, je poursuis mon apprentissage sur des logiciels 3D. Ma créativité se nourrit grâce à ma curiosité que je porte sur le monde qui m'entoure. Toujours à l'écoute des autres, je suis capable de travailler en groupe.



Mes compétences :

Graphic designer