Aurélie CAMUS - LETHUILLIER

Notre équipe de spécialistes

forme un bureau d'études complet

pour répondre aux demandes

des entreprises et porteurs de projet

« Modélisation » : Vous avez une idée,

Notre designer ou notre concepteur CAO vous la

modélise en 3D

« Prototype » : A partir d'un fichier 3D, nous pouvons vous

fabriquer votre prototype, pièce ou objet connecté.

« Développement » : étude et recherche de votre

idée d'innovation dans les domaines

mécanique

Électronique

Logiciel

« Design » : Vous êtes les créateurs, notre designer

est votre pinceau.





Le FAB fait parti du réseau mondial des FABLAB du MIT et contribue bénévolement à l'élaboration de projets techniques d'envergure.



Mettre à disposition des technologies innovantes au plus grand nombre permet de faire émerger de nouveaux projets professionnels.



Mes compétences :

Ressources humaines

Carrières/

Accompagner

Recrutement

Relations entreprises et institutionnels GPEC

Qualité

Logistique

Industrie

Sécurité

Ingénieur

QSE

Environnement

Technicien

ERP

Formation

Innovation