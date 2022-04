Aurélie CAMY

Enseignante depuis 20 ans, j'ajoute à mes compétences la fonction de relaxologue, spécialiste en gestion du stress à partir de septembre prochain. Au cours de ces années d'expérience professionnelle, j'ai pu voir à quel point notre système de société générait un stress énorme autant chez les enfants que chez leurs parents. Tout en restant encore à l'écoute de mes élèves, je me tourne maintenant vers une nouvelle activité: aider les personnes à gérer, maîtriser ou apprivoiser leurs stress, dans le simple but de vivre mieux, plus équilibré et au plus près de ce qu'ils aspirent.



Mes compétences :

Musique