Aurélie CAPRARO

Chargée de communication au sein du cabinet d’expertise comptable et d’audit Inkipio et membre de l'association Les Enfants du Tarmac (Webmaster).

Mon profil polyvalent, adaptable et créatif me permet de m’intégrer rapidement au sein d’une équipe de travail et d’être à l’aise avec les différents aspects de la communication : communication externe (supports de communication, relations partenariats, …), communication web (contenu site internet, réseaux sociaux, …), communication interne (diffusion informations, signalétiques, …), communication événementielle.



Mes compétences :

Gestion

Base de données

Média

Marketing

Service

Reporting

Evénementiel

Développement

Information

Ms office

Création graphique

Réseau

Pack adobe

Communication

Art

Organisation