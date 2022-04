Aurélie CARBONNEIL

Issue d une formation scientifique en environnement, finalisée par une dernière année en QSE, je suis depuis Avril 2011 sur un poste de responsable QHSE dans le secteur des travaux public.

Je mets régulièrement à profit mon sens du contact et de l écoute afin de fédérer les équipes et améliorer la performance du système de management

Dynamique, rigoureuse et autonome : je prône un management QHSE opérationnel et adapté au terrain. Cette méthode garantit une plus grande implication des clients internes, ainsi qu une meilleure crédibilité auprès des clients externes.



Mes 7 années passées au sein du Groupe Bouygues Construction m'ont permis d'acquérir une expérience solide en QHSE. Cet acteur majeur du BTP, aux exigences inspirées de l'Industrie, m'a enseigné le savoir faire de QHSE mais également le savoir-être ; basé sur l'adaptabilité, l'innovation, la conviction et le partage. J'ai également pu être formée aux disciplines connexes à mon métier, tel que l'Ergonomie.



Je souhaite aujourd'hui quitter la région parisienne pour le département de Charente-Maritime, Gironde ou Vendée. Tout poste à responsabilité QHSE aura mon attention, quel que soit le secteur d'activité.



Mes compétences :

ISO 26000

Labellisation interne

Analyse des causes

Réponse aux appels d'offres

Norme ISO 9001

Bilan carbone

Audit interne

Microsoft Office

OHSAS 18001

Sécurité sur les chantiers TP réseaux

Certification QUALIFELEC

NF C18 510

Norme ISO 14001

CACES

Ergonomie

ISO 45001