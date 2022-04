Aurélie CARDOT

Je suis actuellement en poste pour la société Coca Cola entreprise en tant que Déléguée commerciale.

Je m'occupe de la partie CHR, Vente à emporter,lieux de sport, collectivités avec un portefeuille d'environ 200 clients.

Gestion de la relation client : Développement et suivi d’un portefeuille clients ,Gestion des outils de vente, argumentaires.

Organisation et planification.

Utilisation de la matrice de simulation des ventes et historique des ventes.

Négociation : Technique de négociation BtoB et BtoC.

Mise en œuvre et respect de la politique commerciale de l’entreprise.

Juridique et réglementation : Réalisation de contrats brasserie







Mes compétences :

Gestion de la relation client

Organisation professionnelle

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Informatique (word,excel,powerpoint,SAP)

Prospection