Aurelie CARIOU

Responsable d'accueil expérimentée, je recherche un poste au contact de la clientèle dans la Vienne. Je suis dynamique , sérieuse et rigoureuse. J'aime le travail en équipe et je sais être juste , serviable et à l'écoute des clients.



Je suis actuellement disponible et mobile . Ma vie familiale étant stable , je souhaite m'engager pleinement dans un projet professionnel qui me correspondra totalement.



Mes compétences :

Gestion d'une équipe

Accueil clientèle physique et téléphonique

Gestion des données financières

Ouverture et fermeture de magasin

Gestion des cabines d'essayage

Gestion de la location de véhicules

Encaissement clients

Vente de bijoux et montres en vitrine