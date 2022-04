Aurelie CARUEL

17 ans d'expérience en peintures décoratives et inductrielles, de la formulation au conditionnement en passant par la production et le controle.

Nombreuses expériences de gestion d'équipes et de personnel (laboratoire ou production).

Suivi de projets : étude de faisabilité, planning, développement, mise en place, suivi chez le client.

Pricipaux atouts : Capacités d'organisation / Implication / Persévérance



Mes compétences :

Formulation

Gestion d'équipe

Gestion d’équipe

Organisation

Planification

Planification du travail

Pugnacité

Rapidité