Aurélie CASANOVA

Dessinateur / projeteur : une révélation !



En reconversion professionnelle, je crois au métier passion dans lequel on s'investit totalement. Dans ce cas de figure on ne travaille plus mais on se fait plaisir, on s'épanouit et on se sent utile !

Après un bilan de compétences, j'ai découvert le métier de dessinateur / projeteur qui m'a totalement conquise !

Utilisation des chiffres et de logiciels de CAO / DAO, analyse, recherche de solutions, connaissances techniques, contact avec le public et sens créatif, voilà ce qu'il m'anime professionnellement.



Je suis donc à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans le but de préparer un BTS MGTMN au lycée DHUODA de Nîmes.



Je suis très motivée et prête à m'investir totalement à vos côtés, je me lance donc à votre recherche. Mais si vous croisez mon profil, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre.



À bientôt !