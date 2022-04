Auto entrepreneuse en tant que chargée d'études PLU et cartographe.



Mes compétences :

Gamme Arcgis et extensions

Qgis avec GRASS et QTCreator

Mapinfo

ENVI 4.7 et 5

Titus

Monteverdi

Postgis/postgres SQL

PG Admin

Pix4D - Terra3D

Adobe Illustrator

Sketchup

