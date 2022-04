Aurélie CASTELHANO ALMEIDA

Actuellement employé au poste d'Assistante Administrative dans une société basé à Vénissieux, je reste en recherche active.



En effet, je cherche un poste polyvalent qui me permettra de mettre en pratique mes compétences comptable et / ou commerciale (Assistante de gestion - Assistante commerciale - Assistante comptable).



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Secrétariat

Communication

Bureautique

Comptabilité

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

API