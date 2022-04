Aurélie CEUS

Originaire de l'île de la Réunion, j'obtiens mon baccalauréat en 1999. Pendant 3 ans, je touche un peu à tout avant de reprendre mes études et j'obtiens en 2005 mon BTS Commerce International. Ce BTS révèlera mon goût pour les voyages puisque j'effectue des stages en Afrique du sud, Inde, Angleterre, mais aussi mon goût pour les langues et particulièrement l'anglais. Toujours à la recherche d'épanouissement personnel et professionnel, je me lance le défi d'intégrer une école de commerce, dès lors je me perfectionne en marketing et je n'hésite pas à partir hors de france comme l'Australie ou le Mexique pour me perfectionner (marketing, langues).

Ambitieuse, j'ai une puissance de travail soutenue. Mais je suis aussi une vrai épicurienne et je n'hésite pas à sauter sur les occasions de sortir, de faire du sport, de voyager et de m'occuper de moi. D'humeur joviale, je suis dynamique et motivée. Je pense avoir un grand sens du devoir et des reponsabilités et j'avoue adorer travailler sous pression, surtout quand je fais mon boulot avec passion.



Mes compétences :

autonome

Bon relationnel

Bon relationnel – Autonome

Marketing

Motivée

Organisée

Relationnel

Voyage