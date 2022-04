Technicienne dans le milieu de l'environnement, le traitement de nos rejets (déchets industriel, et eaux usées) m'a fait évoluer dans le milieu industriel, le pilotage et également la mise en route de stations d'épurations. De plus afin de s'assurer le respect des normes environnementales j'ai participé aux analyses de laboratoire (eaux propres et eaux usées),