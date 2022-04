Aurélie CHALLES

Impulser, accompagner, manager les équipes... Mes missions de chef de projets me permettent d'intervenir dans une multitudes de champs de compétences. Mon travail consiste à accompagner les collectivités et donc les agents mais aussi les habitants dans les changements par lesquels ils passent lors de déploiement de projets numériques. D'autre part j'analyse les failles, les manques, les creux afin d'anticiper les besoins pour planifier les projets et les étapes de déploiement.



Ma formation issue du technique soutenue par une formation en pédagogie & numérique me donne les outils pour être le pivot de vos projets. Assez de compétences techniques pour comprendre les techniciens, prestataires et cabinets en charge de votre projet, assez de patience et de pédagogie pour simplifier, vulgariser et rendre accessible le discours de ces derniers (et inversement !)



Cette analyse globale inspectant le travail des agents impactés, les process, le matériel, l'organigramme mais aussi les autres projets en cours ou à prévoir, me permet de concevoir les cahiers des charges bornant au mieux le projet tout en pensant les interconnexions possibles entre les équipes, les projets, les progiciels et les machines.



Mon passé de formatrice me permet aussi de concevoir les plans de formation pour les agents et les élus, et de former les apprenants ou de coacher les équipes dans leur posture professionnelle afin d'accompagner au mieux le changement et de faire lever les boucliers des éventuels "frileux du numérique"



Mes compétences :

Expérience utilisateur

Enseignement

Community management

Réseaux sociaux

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Internet

Gestion de projet

Analyser écouter réfléchir agir

Création de site web

Business planning

Analyse stratégique

Analyse fonctionnelle

Communication

Accompagnement au changement

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement de projet