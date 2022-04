Aurélie CHANTEAU

Mon parcours :

Une expérience professionnelle de 10 ans au poste d’assistante de direction, en charge de la communication, à la radio RCF Calvados-Manche à Caen m’a permis de développer des valeurs et des compétences essentielles : Polyvalence, organisation et grande réactivité.

Particulièrement motivée par l'organisation d'événements, je souhaite pouvoir trouver un poste qui puisse faire appel à mon sens de l'adaptation et de la polyvalence.

J'ai ensuite travaillé un an pour le service communication de la préfecture du Calvados pour la mise en place d'un site internet des services de l'état pour le département et la région et pour le suivi de la communication courante.

Le service Ressources humaines de la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) du Calvados m'a accueillie en tant qu'assistante RH et pour l'organisation des élections professionnelles de septembre 2014 à décembre 2014.

J'ai également assisté la directrice de l'école Ste Marie de Caen : standard, inscriptions, gestion réseaux sociaux et site internet, jusqu'en mai 2015.

Durant deux ans, j'ai tenu le poste d' assistante de direction, en charge de la communication, à l'Union Amicale des Maires du Calvados" à Caen.

Je me suis ensuite autorisée une parenthèse pour créer une société de communication, société liquidée fin 2018.



Mes compétences :

Excel

Word

Photoshop

Powerpoint

APLON gestion d'élèves