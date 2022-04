Aurélie CHARPENTIER

Notaire Stagiaire.

Etude de Maître DUBOIS-GAROT, Notaire à VARENNES-CHANGY.

2 ans 1/2 d'experience. En préparation du rapport de fin de stage.



Rédaction d'actes de vente (simple, VEFA, copropriété loi ALUR, retrocession par la SAFER, parcelles boisées), droit des sociétés, droit commercial (cession de fonds de commerce, bail commercial), droit rural, divorces, donations. Formaliste.



Clerc Habilitée depuis le 25 juin 2014: rendez-vous de conseils et de signatures.



Mes compétences :

Rédaction et rendez-vous: droit rural

Rédaction et rendez-vous: vente en copropriété

Rédaction et rendez-vous: vente simple

Rédaction et rendez-vous: divorce

Rédaction et rendez-vous: fonds de commerce