Aurélie CHATENET

Mon profil

- Expérience de gestionnaire dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la paie.

- Sens de la confidentialité, devoir de réserve et neutralité dans l’exercice des fonctions.

- Capacité à s’intégrer dans une équipe et à travailler en étroite collaboration avec ses collègues.

- Capacité à appliquer des méthodes de contrôle formalisées.

- Rigueur, méthode et organisation, faculté de propositions et d’initiatives.

- Maîtrise des outils bureautiques.

- Aptitude à la rédaction (problématiques posées par les conseils syndicaux).

- Goût pour les relations humaines.



Techniques

- L’établissement et le contrôle des bulletins de salaire.

- Le traitement des déclarations des charges sociales.

- Maîtrise du logiciel LDPAYE.

- Veiller à la cohérence des données entre les logiciels (LDPAYE et IMMOPEN).



Juridiques

- Suivre l’évolution législative et réglementaire au niveau social :

Taux de cotisation adaptés, application du droit social et du travail, convention collective et accord de branche, jurisprudences...



Comptable

- Passer les écritures comptables.

- Elaboration des budgets prévisionnels des salaires.



Gestion administrative

- L’établissement des soldes de tout compte et déclaration Pole emploi.

- Edition et distribution des bulletins de paie dans le respect de la confidentialité.

- Suivi des déclaration sociales.

- Gérer l’ensemble de la vie d’un(e) salarié(e) concernant sa rémunération :

arrivées, départs, congés, absences, arrêts maladie, accidents, DIF et CPF...

- Gérer les contrats de travail.

- Tenue des dossiers individuels.

- Médecine du travail.



Divers

- Conseil auprès des salariés et des responsables sur les éléments variables de paie : congés, absences, éléments de rémunération, heures travaillées...

- Gestion et suivi personnalisé d’un portefeuille de salarié sur plusieurs syndicats de copropriété

- Elaboration des projets d’actes administratifs et des décisions dans le cadre des procédures de recrutement et de gestion.



Mes compétences :

Paie