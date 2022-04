Aurelie CHAVE

Chef d'entreprise dans le domaine du bien être, praticien bien être et relaxation certifiée par l’école Temana.

Je propose 8 massages de détente, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises. je me déplace à domicile ou sur le lieu de votre choix pour une séance de détente et lâcher prise total, je m'occupe de tout, ambiance (huiles, bougies, encens....) musique, afin de faire disparaitre le stress, la fatigue, les tensions accumulées aussi bien corporelles que psychiques. Ce moment doit être unique et seulement dédié à vous et vous seul!

Je peux intervenir aussi bien pour de la de-tente pure, mais aussi dans le domaine sportif et minceur avec des techniques de massage spécialisées.







Mes compétences :

Massage en bien etre et relaxation

Chef d'exploitation agricole